РИАМО - 27 мая. С 1 по 4 июня в расписании некоторых электричек Савеловского направления МЖД произойдут изменения из-за работ по модернизации инфраструктуры на станции Лобня, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время с 01:10 до 04:55, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время.

Во время проведения работ несколько электричек не проследуют на участках Москва-Смоленская – Лобня, Москва-Смоленская – Икша, Москва-Бутырская – Лобня, Дмитров – Лобня и Лобня – Икша.

Также несколько электричек выведут из расписания, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Перевозки пассажиров на МЖД в апреле выросли более чем в 3,7 раза>>