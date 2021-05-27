РИАМО - 27 мая. Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова предлагает запретить в РФ открытую продажу самогонных аппаратов для борьбы с нелегальным алкорынком, сообщает РИА Новости.

О необходимости регулировать продажи оборудования было сказано в докладе о состоянии отечественного рынка подакцизных товаров для президента России.

Доклад подготовил общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев, которого Титов назначил на пост 26 мая.

Согласно докладу, граждане РФ стали больше интересоваться покупкой таких аппаратов. Таким образом, в прошлом году в «Яндексе» зафиксировали 1,6 млн запросов на покупку данной продукции, что на треть выше показателей 2019 года.

Для того, чтобы повысить легальность алкорынка, аппарат Титова предложил ввести запрет на открытую продажу аппаратов для производства самогона. Необходимость регулирования продажи объясняется тем, что качество подобной продукции не контролируется. В связи с этим показатели вредных веществ в разы превышают норму.

Еще одна мера, предложенная аппаратом, фиксация ставки акциза на алкогольную продукцию на три года. Это позволит остановить рост нелегального оборота алкоголя.

Также к мерам относится смягчение ограничений по лицензированию продаж алкоголя в розницу. Кроме того, авторы предложили легализовать продажу алкоголем через интернет. Так, инициатива создаст конкуренцию розничным сетям и позволит потребителям покупать, а добросовестным производителям - продавать легальный алкоголь в канале дистанционных продаж.

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