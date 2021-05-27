РИАМО - 27 мая. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг согласовали изменение должности Марии Нагорной в региональном правительстве, передает корреспондент РИАМО.

С 2018 года Нагорная работает заместителем председателя правительства Московской области - руководителем Главного управления территориальной политики региона. Теперь Нагорная продолжит работу в должности зампреда, руководителем Главного управления территориальной политики станет Елена Ковалева.

В 2012-2013 годах Нагорная занимала должность заместителя руководителя Главного управления внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области. С февраля 2014 года она работала заместителем начальника Главного управления территориальной политики Московской области.

Кандидатуры на должности вице-губернаторов Московской области и заместителей председателя регионального правительства согласовывает Мособлдума.