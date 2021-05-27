РИАМО - 27 мая. На данный момент основные конструкции станции «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро установлены на 80%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время основные конструкции станции БКЛ «Рижская» выполнены на 80%, параллельно идет возведение внутренних конструкций, их готовность оценивается в 20%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что к концу подходят также возведение основных конструкций вестибюля станции. Там уложили уже свыше 8 тыс. кубометров бетона.

«Внутренние конструкции вестибюля в высокой степени готовности, начались архитектурно-отделочные работы», – добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (оператор программы развития московского метро) Юрий Кравцов добавил, что в ходе строительства перегонных тоннелей северо-восточного участка БКЛ от монтажно-демонтажной щитовой камеры около Рижской эстакады до демонтажных камер возле действующей станции «Савеловская» тоннелепроходческие щиты прошли сквозь строящуюся «Рижскую». Потом в зоне платформенного участка стали расширять проходящие через станцию перегонные тоннели.

«Сейчас временную железобетонную обделку тоннелей диаметром 6 м меняют на постоянную — из чугунных тюбингов диаметром 8,5 м. Переборка, то есть расширение, правого станционного тоннеля находится на завершающей стадии — выполнено 250 из 258 колец, переборка левого тоннеля ведется с двух сторон: со стороны станции «Сокольники» уложено 97 колец из 170, а со стороны «Марьиной Рощи» выполнено 87 из 88 колец. Переборку тоннелей планируется завершить к середине лета», — уточнил Кравцов.

Он добавил, что следующий этап строительства — раскрытие проемов и возведение платформенных участков станции.

«Рижская» – станция глубокого заложения, которая размещена под Рижской площадью с пешеходными выходами на поверхность в сквер у Рижского вокзала и через существующий подземный переход под Проспектом мира на Рижскую площадь и к Рижскому вокзалу. Строительство станции планируется завершить в 2022 году.

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