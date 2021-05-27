РИАМО - 27 мая. Правоохранители задержали разнорабочего 1978 года рождения, которого подозревают в том, что он топором нанес ранения коллеге по голове, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Мужчина был задержан утром 26 мая. Известно, что ранения он нанес коллеге в лесополосе в ночь на 26 мая.

Пострадавший доставлен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, проникающей травмой мозга, переломом костей свода черепа. Возбуждено уголовное дело.