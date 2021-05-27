РИАМО - 27 мая. Трое неизвестных – двое из которых в медицинских масках – совершили разбойное нападение на магазин, расположенный по адресу: ул. Федора Полетаева, д. 34. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

ЧП произошло 26 мая в 16:00. В помещение магазина ворвались неизвестные, один из которых угрожал ножом.

Злоумышленники открыто похитили товар. Сумма ущерба составила более 35 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.