РИАМО - 27 мая. В Москве 35-летняя женщина лишилась 373 тыс. рублей после того, как ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что во время телефонного разговора злоумышленник завладел реквизитами банковских карт, после чего неустановленным способом с банковских счетов украл деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в России запустили платформу «Мошеловка», которая поможет выявлять мошенников и бороться с ними. Ресурс поможет потерпевшим рассказать о краже, узнать алгоритм действий и всю необходимую информацию о преступных схемах.

В России разработают сервис для борьбы с телефонными мошенниками>>