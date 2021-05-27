РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 мая. В подмосковных Котельниках более 20 человек доставили в отдел полиции в ходе рейда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В микрорайоне Силикат прошел рейд, направленный на проверку сферы торговли, грузопассажирских перевозок, а также выявление лиц, нарушающих миграционное законодательство РФ. В рейде приняли участие сотрудники Котельниковского отдела полиции совместно с сотрудниками администрации.

В ходе рейда в отдел полиции доставили 23 человека, было составлено 11 административных протоколов, один из которых - за нарушение правил торговли.

Также за хранение наркотических веществ задержали жителя Московского региона. За ранее совершенную кражу задержали гражданина Северо-Кавказского региона.

Рейды по безопасности в городском округе проводятся регулярно.