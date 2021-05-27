РИАМО - 27 мая. Врач и телеведущая Елена Малышева отметила, что увеличение груди у мужчин, а также беспочвенное появление синяков и красные ладони – все это неочевидные симптомы болезни печени, передает Nation News.

Гастроэнтеролог Игорь Городокин пояснил, что если орган не может справиться с выводом токсинов из организма, то у мужчин накапливается эстроген, который способствует появлению женских черт.

Малышева уточнила, что беспричинное появление синяков на теле может появиться потому, что печень отвечает за свертываемость крови, а в случае, если процесс нарушен, на теле появляются синяки при незначительном давлении на кожу.

Еще один неочевидный симптом – красные ладони. Объяснить его можно повышенным содержанием половых гормонов, расширяющих сосуды в ладонях, уточнила телеведущая.

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