РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Водолазы нашли тела двух утонувших мужчин в реке Пахре в Подольске, сообщили в Подольском ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

26 мая на реке Пахре на улице Федорова недалеко от моста над рекой и ТЦ «Европа» отдыхала компания из пяти человек, распивала спиртные напитки. Все жители Подольска. Один пошел купаться в неположенном для этого месте, ему стало плохо, второй поспешил ему на помощь, но в итоге оба погибли. Свидетели происшествия вызвали спасательные службы. Утонувшим было 26 лет и 33 года.

Водолазы нашли тело 26-летнего мужчины в 19:30, 33-летнего в - 19:55.

В поисках принимали участие восемь сотрудников «Мособлпожспаса», два человека из 24-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области и представители полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, выполняются следственные мероприятия.