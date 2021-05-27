РИАМО - 27 мая. Столичные полицейские задержали мужчину 1966 года рождения, которого подозревают в ранении знакомого ножом во время застолья, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

ЧП произошло днем 26 мая на улице Флотской. Известно, что задержанный нанес ранение во время ссоры в ходе распития алкогольных напитков.

Пострадавший с колото-резаным ранением живота и повреждением внутренних органов был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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