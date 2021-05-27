РИАМО - 27 мая. Микроавтобус наехал на велосипедиста в районе дома № 8 на Остафьевской улице в столице, пострадал 15-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Известно, что подросток переезжал пешеходный переход на велосипеде.

Столичных водителей попросили снижать скорость при приближении к пешеходных переходам.

Велосипедистам напомнили, что, согласно ПДД, переходить дорогу следует пешком, а велосипед вести рядом с собой.