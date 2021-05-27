РИАМО - 27 мая. На сельхозпредприятиях Московской области валовое производство молока увеличилось на 4,3% с начала этого года относительно того же периода 2020 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья на сегодняшний день составляет 248 тыс. тонн. Прирост к прошлому году - 4,3%, на эту дату в 2020 году общий валовый надой составлял 238 тыс. тонн», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что с начала текущего года в регионе также выросло поголовье крупного рогатого скота (КРС).

«Общий рост поголовья крупного рогатого скота с начала года увеличился на 2044 головы, то есть на 5,5%. Всего 87 643 головы КРС», - добавил министр.

По его словам, надой на одну корову в сельхозпредприятиях региона составил порядка 22 кг.

Ранее министр сообщал, что в рамках производственных задач в Московской области в этом году планируется повысить продуктивность и произвести 750 тыс. тонн молока, что составляет около 7,9 тыс. кг молока на одну корову.