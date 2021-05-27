РИАМО - 27 мая. Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Московской области рассмотрит 41 заявление об изменении кадастровой стоимости объектов недвижимости на заседании в четеврг. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин подчеркнул, что комиссия помогает гражданам изменить кадастровую стоимость без обращения в суд на основании индивидуальных характеристик объекта, отраженных в отчете об оценке его рыночной стоимости.

«Отрицательные решения комиссии в большинстве случаев связаны с ошибками и недочетами в отчетах о рыночной стоимости объектов. Именно поэтому важно обращаться к квалифицированным специалистам при подготовке отчетов. С начала года было проведено 9 заседаний комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Минмособлимуществе», — отметил Разин.

Он подчеркнул, что за это время успели рассмотреть более 300 заявлений по 2,6 тыс. объектам недвижимости.

На заседании 27 мая рассмотрят еще более 40 заявлений по 118 объектам недвижимости.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что, согласно статистике, в этом году больше всего заявлений поступило на изменение кадастровой стоимости земельных участков, при этом наибольшее количество из них - земли сельскохозяйственного назначения.

Следующее заседание Комиссии состоится 10 июня. Заявки на него принимаются до 3 июня через портал РПГУ.