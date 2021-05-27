РИАМО - 27 мая. Средняя заработная плата осужденных в РФ составляет 20–24 тыс. рублей, в отдельных случаях доход может составить до 220 тыс. рублей. С осужденными уже готов работать бизнес, пишет газета «Известия».

В настоящее время в 11 регионах РФ создано 715 мест для осужденных к принудительным работам. К перспективными направлениям относятся строительство, сельское хозяйство, переработка твердых бытовых отходов, реализация крупных государственных проектов.

В настоящее время бизнес заинтересован в том, чтобы осужденные к принудительным работам трудились, и готовы увеличить на предприятиях количество мест для их проживания.

Труд заключенных в бизнес-компаниях используется с прошлого года, когда появилась возможность создания исправительных центров на базе объектов организаций. Заключенные добираются до работы сами из-за того, что принудительные работы не предполагают изоляцию осужденного от общества, также осужденные могут жить с семьей на квартире, если отбыли треть срока и соблюдают правила внутреннего распорядка.

На текущий момент в 76 субъектах России находится 117 исправительных центров для отбывания принудительных работ с возможностью размещения там 8,7 тыс. человек. В исправительных учреждениях содержится 180 тыс. человек.

Средняя зарплата тех, кто отбывает наказание на объектах организаций, а именно осужденных к принудительным работам, в разы выше той, что получают осужденные к лишению свободы.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил привлекать заключенных к работам, на которых на текущий момент задействованы трудовые мигранты.

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