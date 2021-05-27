РИАМО - 27 мая. Водитель мотоцикла погиб, еще один человек пострадал в результате ДТП, произошедшем поздно вечером 26 мая на улице Строителей в Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Известно, что водитель такси на автомобиле Toyota при повороте налево столкнулся с мотоциклом, который двигался по встречной полосе.

В результате ДТП, водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, пассажира госпитализировали с ушибом мягких тканей головы.

По данному факту назначена проверка.

Легковушка и мотоцикл столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве>>