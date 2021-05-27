РИАМО - 27 мая. Во время приема пищи у человека может появиться ощущения тяжелого проглатывания пищи, что может быть симптомом онкологии, однако необязательно является ей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак», — сказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Симптом, помимо онкологии, может означать психосоматическое расстройство. Тем не менее, затягивать с квалифицированной медпомощью не стоит.

Ранее Мясников назвал правильным предложение мэра Москвы Сергея Собянина о защите клиентов ресторанов от коронавирусной инфекции с помощью создания специальных зон, в которых смогут находиться только привитые посетители.