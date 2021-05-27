РИАМО - 27 мая. Столичные книгохранилища в Москве превращаются в городские гостиные, жителям доступны более 1,6 тыс. самых разнообразных библиотек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ближе всех к москвичам находится городская сеть – 440 библиотек, в большинстве своем расположенных в жилых районах. Очень часто – на первых этажах домов. Общий книжный фонд городских библиотек составляет 17,2 млн изданий», - написал Собянин в своем личном блоге.
Он отметил, что городские библиотеки сегодня перерождаются. В них появляются новые оборудование и мебель. Меняется концепция работы библиотек. Там провели беспроводной интернет, поэтому там можно прийти и поработать.
Такую модернизацию прошли уже 125 московских библиотек.
Говоря о едином читательском билете, он объяснил, что книголюб получает возможность пользоваться любыми библиотеками в столице, а не только той, где билет вручали.
Горожане уже получили более 511 тыс. таких билетов.
Еще в библиотеках работают кружки, секции, проводятся многие культурно-досуговые мероприятия.
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