РИАМО - 27 мая. Специалисты с помощью архивных фотографий восстановили исторический цветник на ВДНХ, уже в июне там можно будет увидеть цветение роз флорибунда, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Концепция по восстановлению исторического озеленения площади Промышленности разработана ландшафтными архитекторами ВДНХ. Архивные снимки свидетельствуют, что с 1962-го по 1980-е годы территория возле макета ракеты-носителя была оформлена пышно цветущими розами флорибунда. С 1990-х годов они были утрачены», - говорится в сообщении.

Кусты на объекте расположены в три ряда. Специалисты выбрали сорт роз «юбилей принца монако», который отличается продолжительным повторяющимся цветением.

На территории ВДНХ произрастает 36 тыс. роз - чайно-гибридные, флорибунда, почвопокровные, парковые и другие. В настоящее время на территории культурной площадки цветут сирень, сциллы, рябчики, пролески, тюльпаны, крокусы, нарциссы, гиацинты и другие.

Флорибунда отличается обильным и более длительным цветением. У некоторых сортов оно непрерывное. В большинстве отличаются хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Отдельные сорта применяются в выгонке, на срезку и в горшках.

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