РИАМО - 27 мая. Фильмы «Александр Невский», «Алые паруса» и другие картины покажут школьникам в новом учебном году в рамках четвертого сезона проекта «Московское кино в школе», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В голосовании по выбору фильмов участвовало 54 картины.

На старте онлайн-голосования определились явные фавориты. Среди исторических картин больше всего голосов набрал «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, а среди экранизаций литературных произведений — «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина с Василием Лановым и Анастасией Вертинской в главных ролях.

В номинации «Кино о школе» победила картина «Чудак из пятого «Б» Ильи Фрэза. Самым семейным кино стал фильм «Полосатый рейс», а в категории «Романтическое кино» выиграла картина «Дикая собака динго». Кроме того, в номинации «Приключенческий фильм» победило кино «Неуловимые мстители».

Лидером комедийного жанра стала картина «Иван Васильевич меняет профессию», в жанре трагикомедий победил «Подкидыш» и в категории фильмов про Великую Отечественную войну – «Судьба человека».