РИАМО - 27 мая. Всех желающих приглашают поучаствовать в общегородском культурно-образовательном проекте «Летний «Октябрь», в рамках которого состоится более 150 различных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В одном месте будут собраны десятки туров выходного дня по разным тематикам. Всего на площадке в 2021 году предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов ждут более 150 деловых и научно-популярных мероприятий», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
В рамках проекта участники смогут посетить экскурсии по историческому кварталу города, различные тематические лекции, конференции, дебаты, а также кинопоказы, концерты и даже встречи с блогерами.
Все мероприятия будут бесплатными и пройдут на площадке «Старт Хаб». Кроме того, 29 и 30 мая состоится гастрономический фестиваль.
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