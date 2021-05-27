РИАМО - 27 мая. Всех желающих приглашают поучаствовать в общегородском культурно-образовательном проекте «Летний «Октябрь», в рамках которого состоится более 150 различных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В одном месте будут собраны десятки туров выходного дня по разным тематикам. Всего на площадке в 2021 году предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов ждут более 150 деловых и научно-популярных мероприятий», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В рамках проекта участники смогут посетить экскурсии по историческому кварталу города, различные тематические лекции, конференции, дебаты, а также кинопоказы, концерты и даже встречи с блогерами.

Все мероприятия будут бесплатными и пройдут на площадке «Старт Хаб». Кроме того, 29 и 30 мая состоится гастрономический фестиваль. ​