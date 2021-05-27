РИАМО - 27 мая. Главархив столицы пополнился материалами, посвященными нереализованным архитектурным проектам, эти документы будут интересны архитекторам, историкам, студентам и всем тем, кто интересуется прошлым Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Для всех желающих стали доступны материалы, связанные с восьмой сталинской высоткой, пантеоном и Домом колхозника на Каланчевской улице – это 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов.

«Мы знакомим горожан с документами советской эпохи, а именно с чертежами, фотографиями и другими документами о нереализованных грандиозных архитектурных проектах. Все эти материалы представляют очень большую ценность для историков, архитекторов, студентов и всех тех, кто интересуется прошлым города», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что опубликованные материалы обладают высокой культурно-исторической ценностью.

«Документация по трем грандиозным советским проектам обладает высокой культурно-исторической и материальной ценностью, а также полностью отвечает критериям, необходимым для ее включения в Госреестр уникальных документов города Москвы. Таким образом, документам обеспечат сохранность», - подчеркнул Ефимов.

Ранее Главархив опубликовал материалы о 20 утраченных храмах, монастырях и часовнях, которые были безвозвратно уничтожены в 1920–1930 годах. ​

Как москвичам найти предков с помощью нового сервиса Главархива>>