РИАМО - 27 мая. Под рассмотрение Минтруда попадают любые инициативы, которые поступают в министерство, аналогично планируется поступить и с предложением о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, сообщает РИА Новости.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве — ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать. Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Комментировать четырехдневку Котяков не стал, а его слова готовности рассмотреть инициативу, как отметил сам министр, не нужно расценивать как потенциальное согласие с ним в министерстве.

Идею возможного перехода на четырехдневку назвал перспективной заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, постепенное движение к сокращению рабочего времени – разумно.

Медведев отметил, что переход к 4‑дневной рабочей неделе должен быть постепенным>>