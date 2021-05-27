РИАМО - 27 мая. На Волжском бульваре построят трехэтажный спортивный комплекс для школы олимпийского резерва «Ника», объект оборудуют трибунами на 300 мест, бассейном и тренажерным залом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фасады будут облицованы алюминиевыми панелями разного цвета и фактуры — перфорированные, под дерево, матовые и так далее. Над витражами предусмотрены выносные козырьки, защищающие от осадков и добавляющие выразительности всему зданию», - сказал главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

В комплексе планируется сделать игровой зал с тремя площадками и одну – с трибунами на 300 мест. Специалисты используют витражное остекленение.

Всего в Москве планируется возвести почти 30 спортивных объектов до 2023 года. ​