РИАМО - 27 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал правильным предложение мэра Москвы Сергея Собянина о защите клиентов ресторанов от коронавирусной инфекции с помощью создания специальных зон, в которых смогут находиться только привитые от Covid-19 посетители, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее Собянин призвал московских предпринимателей создать план по защите посетителей в условиях Covid-19. Так, глава мегаполиса предложил выделить в ресторане свободную от коронавирусной инфекции зону, где будут находиться люди, прошедшие вакцинацию.

«Я от всей души за», – сказал Мясников, комментируя предложение мэра.

Он добавил, что сейчас пришло время для разделения людей на группы по иммунологическому признаку.

Кроме того, по мнению Мясникова, россияне из-за своей несознательности «проваливают» вакцинацию от коронавируса, к которой их нужно сподвигнуть.

«Если мы будем равны в правах с невакцинированными, то тогда какой смысл? Я бы не пускал на концерты, в самолет. Да, это сегрегация по иммунологическому признаку. Но что делать? Не умеете — научим, не хотите — заставим. Время такое», – отметил Мясников.

В Москве продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов госуслуг «Мои документы».

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