РИАМО - 27 мая. В Москве начался приемок заявок на второй набор в StartHub.Moscow – программу по поддержке стартапов, в которой смогут принять участие 100 технологических компаний, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участниками второго набора станут 100 технологических компаний. В этот раз при отборе резидентов экспертная комиссия будет делать упор на решения с технологией искусственного интеллекта», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Программа будет идти пять месяцев. За это время у участников будет возможность посещать конференции, питч-сессии, вебинары и круглые столы.

Заявку на участие можно подать до 18 июля. Свое желание защитить стартап изъявили более 950 компаний.

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