РИАМО - 27 мая. В здании в новой Москве загорелось оборудование для производства плитки и складируемых материалов, площадь возгорания составила 100 кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Пожар был локализован в 08:02. В 08:09 пожар потушили, данных о пострадавших нет.

Пожар произошел в здании по адресу: поселение Марушкинское, деревня Марушкино, ул. Агрохимическая, д. 3.

По данным открытых источников, по этому адресу находится офис строительной компании.