РИАМО - 27 мая. Родители выпускников могут поддержать детей перед сдачей ЕГЭ, выразив им свою безусловную любовь и принятие вне зависимости от результатов экзаменов, сообщила РИАМО врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Она отметила, что с приближением экзаменационной поры на прием к психотерапевтам приводят все больше старшеклассников с паническими атаками, бессонницей и даже серьезными депрессивными состояниями.

«Приближается ЕГЭ, который из обычной процедуры аттестации по окончании школы превратился в сознании родителей, педагогов и школьников в великую битву, цена поражения в которой - вся будущая жизнь, честь семьи и школы. Эта катастрофизация возможной неудачи вместе с огромными учебными нагрузками в 11 классе истощают ресурсы подростка и создают тяжелый эмоциональный фон», - сказала Панова.

Эксперт пояснила, что в таком состоянии выпускнику трудно собраться на экзамене и показать все свои знания, что ведет к досадным ошибкам от волнения. Если полученные баллы покажутся подростку и его родителям невысокими, эмоциональное состояние станет еще тяжелее.

«Чтобы помочь сейчас своему ребенку, во-первых, нужно понять, что даже неудачно сданный ЕГЭ - это не катастрофа. Мы же любим своих детей не за баллы. И хотя родители желают счастья ребенку, многие забывают, что профессиональный успех - лишь одна из составляющих гармоничной жизни. И, наверное, менее важная, чем психическое здоровье», - добавила Панова.

По словам психотерапевта, близким выпускника важно удержаться от высказывания своих опасений и отказаться от деструктивной идеи, что запугивание возможной неудачей поможет школьнику отнестись к экзамену серьезнее.

«Если вам так хочется сказать ребенку что-то, что ему действительно поможет, то это могут быть исключительно слова безусловной любви и принятия, чтобы подросток ощутил, что близкие с ним, поддерживают вне зависимости от результата - победы или временной неудачи. Нужно максимально снижать градус тревоги», - сказала Панова.

Тем взрослым, которые не могут взять себя в руки, следует обратиться к психотерапевту. Так же необходимо поступить, если старшеклассника не отпускает тревога.

«Несколько бесед с профессионалом и при необходимости легкое успокоительное, которое нужно подобрать с врачом, могут существенно облегчить прохождение итоговой аттестации для всей семьи», - заключила эксперт.

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