РИАМО - 27 мая. В четверг утром загруженность московских дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером в столице прогнозируются 8-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По данным на 7 часов утра, движение в центр столицы затруднено на шоссе Энтузиастов, а также на Рязанском и Волгоградском проспектах.

Проблем с движением нет на Ленинском, Кутузовском и Ленинградских проспектах.

На дорогах мегаполиса проводятся ремонтные работы, они могут негативно сказаться на дорожной обстановке.