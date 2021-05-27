РИАМО - 27 мая. Столичная прокуратура проверяет информацию о нарушении прав клиентов и сотрудников одного из городских фитнес-клубов, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В эфире одного из федеральных каналов показали сюжет о том, что фитнес-клуб, который находится в Тверском районе, закрылся, а его сотрудники не получили зарплату более чем за два месяца. Кроме того, клуб не вернул деньги своим клиентам.

Во время проверки планируется дать оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе трудового и о защите прав потребителей.

Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.