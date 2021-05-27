РИАМО - 27 мая. В четверг в Подмосковье и столице температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла, пройдет дождь, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Небольшой кратковременный дождь ожидается вечером при переменной облачности. Максимальная температура в столице составит от 22 до 24 градусов, а в Подмосковье - от 20 до 25 градусов.

Северо-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба, а относительная влажность воздуха — около 45%.

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