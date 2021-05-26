РИАМО - 26 мая. С 26 мая и по 26 июня в Московской области пройдет антинаркотический месячник, подросткам будут рассказывать о вреде наркомании, токсикомании, курения и алкоголизма, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Во всех муниципальных образованиях Подмосковья пройдут мероприятия, посвященные здоровому образу жизни и антинаркотическому просвещению.

«Сотрудники ГУ МВД России по Московской области также примут участие в антинаркотическом месячнике. Полицейские проведут рейды в местах массового досуга молодежи, посетят неблагополучные семьи, проведут профилактические беседы, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на учете», — сказал зампред правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

В летних оздоровительных лагерях, культурно-досуговых учреждениях Московской области пройдут лекции, беседы, игры, конкурсы, спортивные мероприятия. Покажут познавательные фильмы.