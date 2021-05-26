РИАМО - 26 мая. В Московской области 3 тыс. участников «Активного долголетия» прошли обучение онлайн-сервису «Умная платежка», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

«Теперь взрослому поколению рассказывают не только, как можно легко и прозрачно управлять своими коммунальными услугами с помощью «Умной платежки», но и как получать за это бонусы, благодаря программе лояльности «Коммунальный бонус», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что старшее поколение является одним из самых дисциплинированных плательщиков.

«Каждый месяц они смогут выбирать подходящее для них предложение от партнеров программы: от покупки продуктов с выгодой до бесплатных книг в онлайн-библиотеке», — добавил Велиховский.

Приложение «МосОблЕИРЦ-онлайн» позволяет быстро и без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать историю платежей и детальную информацию по начислениям с помощью «Умной платежки».

Уже 6 тыс. купонов от партнеров программы «Коммунальный бонус» реализовали жители Подмосковья. Самыми популярными бонусами оказались OZON, магазин косметики Sephora, Burger King, онлайн кинотеатр ivi и ЛитРес.