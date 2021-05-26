РИАМО - 26 мая. Ко Всемирному дню защиты детей благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» запустил акцию «100 друзей для детей», которая направлена на поддержку детей, больных муковисцидозом, и популяризацию ежемесячной подписки на благотворительные пожертвования на странице 100aif.ru, сообщает aif.ru.

За последние 7 лет фонд «АиФ. Доброе сердце» помог 100 семьям, в которых растут дети с муковисцидозом. Ребятам помогли с лекарствами и медоборудованием на общую сумму в 35,8 млн рублей.

Чтобы постоянно поддерживать еще большее количество детей, достаточно подписаться на ежемесячное пожертвование на странице 100aif.ru.

Лицом этой акции стала 7-летняя Маша Костылева из Перми. Фонд оперативно помогает ей и ее семье. Помощь получают и братья Порядины из Хакасии, Влад Нартайлаков из Краснодарского края.

Муковисцидоз — генетическое заболевание, поражающее легкие и весь пищеварительный тракт. Дыхательные пути больного постоянно забиваются вязкой мокротой, которую невозможно откашлять. Человек задыхается, и даже пересадка легких, которая в большинстве случаев требуется пациентам, не избавляет от лечения.

Средняя продолжительность жизни людей с таким заболеванием в России за последние годы выросла с 18 до 27 лет.

Ежемесячные перечисления в адрес фонда помогают подопечным расти как обычным детям: учиться в школах, а не дома, заниматься спортом, побеждать в конкурсах и жить активной жизнью десятки лет.