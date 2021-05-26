РИАМО - 26 мая. Итоги отопительного сезона подвела Госжилинспекция Подмосковья, в настоящее время надзорное ведомство проверяет готовность многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

«Правительство Подмосковья поручило нам проверить не менее 30% жилого фонда в каждом муниципальном образовании. Однако в прошлом году мы, в том числе с помощью Ассоциации председателей советов МКД, оценили готовность вдвое большего количества домов, и в 2021 планируем выйти на аналогичный показатель», – сказала руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.

Она добавила, что, согласно итогам отопительного сезона, УК исполнили около 20 тыс. заявок от региональных жителей, что на треть больше количества заявок, исполненных за период 2019-2020 годов. Работа с обращениями контролируется надзорным ведомством в Центре управления регионом.

Заявки граждан принимаются по шести подкатегориям, в том числе «отсутствие отопления», «течь стояков и приборов отопления», «изоляция трубопроводов», «низкая температура в подъездах», «ненадлежащее качество коммунальной услуги (холодно/жарко в квартире)», «неполный/неравномерный прогрев прибора отопления». Три четверти обращений от жителей с октября по I декаду марта были исполнены по двум последним категориям.

Самое большое число сигналов с начала года, если говорить об округах с населением свыше 200 тыс. человек, было отработано в Химках – 1406 заявок, Щелкове – 1372, Балашиха – 1195, Подольск – 1063, Красногорск – 883 заявки.

К округам с наибольшим количеством отработанных сигналов с населением от 100 до 200 тыс. человек относятся Пушкинский – 949 заявок, Коломна – 654, Воскресенск – 563, Чехов – 539, Ленинский – 431 заявка.

В топе округов с населением менее 100 тыс. человек оказались Кашира – 577, Лобня – 326, Лосино-Петровский – 301, Павловский Посад – 177 и Шатура – 149 заявок.

Места среди закрытых закрытых административно-территориальных образований распределились так: Краснознаменск – 27 заявок, Власиха – 17, Молодежный – три заявки, Восход – две, Звездный городок – одна заявка.

Самыми удовлетворенными качеством отопления в городских округах с населением свыше 200 тыс. оказались жители Раменского – 268 заявок, Королева – 396, Сергиево-Посадского – 548, Мытищ – 601 и Богородского – 632 заявки.

В числе лидеров среди округов с населением от 100 до 200 тыс. оказались Егорьевск – 135 заявок, Жуковский – 142, Клин – 156, Реутов – 181 и Дмитровский – 248.

В топ с населением менее 100 тыс. человек без учета ЗАТО вошли городские округа Черноголовка – пять заявок, Серебрянные Пруды – шесть заявок, Лотошино – десять заявок, Шаховская – двенадцать заявок и Электрогорск – восемнадцать заявок.