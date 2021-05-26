РИАМО - 26 мая. Пушкинский фестиваль ко дню рождения поэта А.С. Пушкина пройдет 5 и 6 июня в усадьбах Вяземы и Захарово в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Художественным руководителем арт-пикника в рамках фестиваля станет обладателей трех премий «Золотая маска», режиссер Алексей Франдетти.

«Арт-пикник АСП» очень просто и вместе с тем ужасно сложно классифицировать. Это театральный фестиваль? Нет, ведь здесь присутствуют не только замечательные спектакли. Это инсталляция? Нет, хотя арт-объектов на территории музея будет предостаточно. Это серия концертов? Тоже нет, хотя музыки в этот день будет очень много», – сказал Франдетти.

Он добавил, что арт-пикник представляет собой повод провести день в приятной компании, а также восхититься водными декорациями театра «Эскизы в пространстве» и насладиться слиянием джаза в исполнении Игоря Бутмана и знаменитых строк «Евгения Онегина» в исполнении Алексея Гуськова. Кроме того, мероприятие – это повод посмеяться с креативной командой «Заячий стон».

«Арт-пикник АСП» начнется 5 июня в 12:00. Все выставки и экспозиции музея-заповедника работают 5 и 6 июня с 10:00 до 18:00. Дворец в Вяземах будет функционировать до 19:00. В усадьбе Вяземы действует лодочная станция, а в Захарове - катание на лошадях. Кроме того, в Захарове 6 июня будут работать киоски, сувенирные лавки, книжные базары и буфеты.