РИАМО - 26 мая. На площадке «Бизнес. Техноград» на ВДНХ открыли третий Дом предпринимателя, где можно будет научиться ведению бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня мы открываем еще один Дом предпринимателя, уже третий по счету. Есть Цифровое деловое пространство на Покровке, где проводятся большие официальные мероприятия, на ВДНХ работает «Техноград», где можно получить образование по самым лучшим ведущим и востребованным специальностям в городе. Сегодня в этом замечательном месте мы открываем еще один большой корпус, где не будет обучения профессии, но будет обучение ведению бизнеса», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В День российского предпринимательства, который отмечают в среду, столичный градоначальник встретился с представителями городского бизнес-сообщества на площадке «Бизнес. Техноград» на ВДНХ.

На встречу с мэром пришли участники проектов «Бизнес-уик-энд. Старт» и «Стартап-школа МБМ», слушатели акселерационной и преакселерационной программ «Бизнес-уик-энд», члены клуба молодых предпринимателей Business Update и Совета предпринимателей Москвы.

Мэр на встрече с бизнесменами вспомнил о том, как Москва поддерживала столичный бизнес во время самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Он напомнил, что в отличие от многих городов других стран, Москва осенью прошлого года смогла избежать полного локдауна.

В условиях пандемии правительство Москвы сформировало для предпринимателей пять антикризисных пакетов, которые включали отсрочки по налогам и сборам, освобождение от платежей за аренду государственной или муниципальной недвижимости. Ими воспользовались свыше 57 тыс. предприятий, в которых работают 800 тыс. человек. Объем фактически оказанной поддержки составил 42,4 млрд рублей.

Также для малого и среднего бизнеса запущена программа льготного кредитования. Речь идет о рефинансировании ранее взятых кредитов и стабилизационных кредитах на финансирование текущей деятельности.

Таким образом, кредиты получили свыше 16 тыс. компаний на сумму свыше 120 млрд рублей. Программа льготного кредитования продлена до 1 июля 2021 года. Воспользоваться ею могут любые компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве.