РИАМО - 26 мая. На площадке «Бизнес. Техноград» на ВДНХ открыли третий Дом предпринимателя, где можно будет научиться ведению бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В День российского предпринимательства, который отмечают в среду, столичный градоначальник встретился с представителями городского бизнес-сообщества на площадке «Бизнес. Техноград» на ВДНХ.
На встречу с мэром пришли участники проектов «Бизнес-уик-энд. Старт» и «Стартап-школа МБМ», слушатели акселерационной и преакселерационной программ «Бизнес-уик-энд», члены клуба молодых предпринимателей Business Update и Совета предпринимателей Москвы.
Мэр на встрече с бизнесменами вспомнил о том, как Москва поддерживала столичный бизнес во время самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Он напомнил, что в отличие от многих городов других стран, Москва осенью прошлого года смогла избежать полного локдауна.
В условиях пандемии правительство Москвы сформировало для предпринимателей пять антикризисных пакетов, которые включали отсрочки по налогам и сборам, освобождение от платежей за аренду государственной или муниципальной недвижимости. Ими воспользовались свыше 57 тыс. предприятий, в которых работают 800 тыс. человек. Объем фактически оказанной поддержки составил 42,4 млрд рублей.
Также для малого и среднего бизнеса запущена программа льготного кредитования. Речь идет о рефинансировании ранее взятых кредитов и стабилизационных кредитах на финансирование текущей деятельности.
Таким образом, кредиты получили свыше 16 тыс. компаний на сумму свыше 120 млрд рублей. Программа льготного кредитования продлена до 1 июля 2021 года. Воспользоваться ею могут любые компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве.
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