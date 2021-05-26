РИАМО - 26 мая. Свыше 400 мероприятий, включая развлекательные программы, концерты, мастер-классы и квесты, пройдут в культурно-досуговых учреждениях Подмосковья 1 июня, все они посвящены Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Участниками мероприятий могут стать свыше 70 тыс. человек.

Так, в Королеве в Центральном дворце культуры им. М.И. Калинина пройдет интерактивная программа «Остров детства». В рамках нее желающие смогут поучаствовать в мастер-классе циркового коллектива «Энергия» и попробовать свои силы в детской киновикторине. В конце программы планируется показ мультфильма «Огонек Огниво».

В Балашихе в ДК «Саввино» планируется конкурсно-развлекательная программа «Солнца яркие лучи». В рамках мероприятия пройдет тематическая викторина, а также театрализованные постановки.

Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» приглашает желающих на тематическую выставку рисунка «Улыбка детства», которая пройдет онлайн, а в сельском центре культуры и досуга «Рассвет» планируется показ мультфильма «Гуси-лебеди».

В Наро-Фоминском округе в ДК «Апрелевка» пройдет концертно-развлекательная программа «Навстречу радуге». Здесь гостям покажут тематическое театрализованное представление. Кроме того, они смогут поучаствовать в викторине «Лето, книга, дружба».

Мюзикл «Маугли» представят в ДК «Юность» Сергиево-Посадского городского округа. В культурном центре «Елизавета Мамонтова» проведут квест. Культурно-досуговый центр «Радуга» проведет «Детский фестиваль талантов». Там организуют мастер-классы по прикладному творчеству, шашечно-шахматный турнир и выставку.

В центре культурного и спортивного развития округа Солнечногорск планируется выставка детских рисунков «Радуга детства», в Городском центре культуры и досуга округа Коломна пройдет выставка рисунков «Страна рисования».

В Муриковском центральном сельском ДК городского округа Шаховская пройдут литературный квест и танцевальный флешмоб, а в центре культуры и досуга Орехово-Зуевского городского округа – семейный фестиваль «Детское счастье».

Культурно-творческий центр городского округа Серпухов вместе с государственным академическим центральным театром кукол им. С.В. Образцова покажут зрителям анимационную театрализованную программу «Праздник детства».