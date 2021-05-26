РИАМО - 26 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение подмосковного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Энергозащитные системы» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба управления.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ГБУЗ Московской области «Московский областной перинатальный центр» о внесении сведений в отношении ООО «Энергозащитные системы» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ на закупку системы для газоснабжения.

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Энергозащитные системы» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Энергозащитные системы» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.