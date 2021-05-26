РИАМО - 26 мая. Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на развитие туризма в регионах страны выделят свыше 1 млрд рублей, сообщает Газета.ru.
Деньги планируется инвестировать в создание планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом.
В финансирование первого этапа вошли Крым, Дальний Восток, маршрут «Золотое кольцо».
Создаваемые планы назовут туристическими территориальными проектами. Проекты предполагают оценку ресурсов, потенциала региона, предложения по зонированию, расширению гостиниц и моделированию потоков туристов.
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