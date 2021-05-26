РИАМО - 26 мая. Спасатели-добровольцы «СпасРезерв» помогли выбраться голубю, который упал в вентиляционную шахту в доме на Аргуновской улице, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

С утра жильцов квартиры на 12 этаже беспокоил непонятный шум в ванной. Они вызвали спасателей, которые демонтировали вентилятор, встроенный в стену и в вентиляционном отверстии нашли голубка (или голубку).

«Маленький голубок нуждается в заботе. Малыша любезно принял на выхаживание волонтерский центр реабилитации птиц «Воронье гнездо», — говорится в сообщении.

Голуби долго выхаживают своих малышей. Заботливые родители хорошо прячут выводок.