РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Житель Люберец пожаловался на отсутствие освещения на улице Южная у дома 18, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в Центральном парке. На вопрос жителя ответил заместитель главы администрации Люберец Василий Власов.

«Детально разбиремся и посмотрим, входит ли эта территория в программу этого года. Если нет, то организуем с жителями встречу и посмотрим какая там необходима сумма и решим вопрос», — сказал Власов.