РИАМО - 26 мая. Бизнес-сообщество Москвы в среду получило награды в День российского предпринимательства из рук мэра города Сергея Собяина, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Премию «Прорыв года» в Москве вручают каждый год. Основными задачами конкурса являются выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся наибольших успехов в сфере экономики, развитии собственного бизнеса и реализации социальных проектов.
Конкурс организован департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, оператором «Малый бизнес Москвы».
Участвовать в конкурсе могут представители малого и среднего предпринимательства Москвы, которые отвечают определенным критериям.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявки на сайте «Малого бизнеса Москвы». Оператор конкурса проводит проверку и оценку представленных материалов, ранжирует их согласно присвоенным баллам и отбирает для определения победителей.
В заключительном этапе конкурса предприниматели представят свой проект на заседании Общественно-делового совета при Штабе по защите бизнеса и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в Москве и Совета предпринимателей.
В Совет входят 128 человек, представляющих промышленность, торговлю, туризм, общественное питание, креативные индустрии, современные технологии и другие отрасли экономики города. Победителей определяют через голосование.
В этом году подвели итоги конкурса за прошлый год. Для участия в нем было подано более 4,4 тыс. заявок. Победителями стали 10 компаний.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии