РИАМО - 26 мая. Бизнес-сообщество Москвы в среду получило награды в День российского предпринимательства из рук мэра города Сергея Собяина, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Премию «Прорыв года» в Москве вручают каждый год. Основными задачами конкурса являются выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся наибольших успехов в сфере экономики, развитии собственного бизнеса и реализации социальных проектов.

Конкурс организован департаментом предпринимательства и инно­ва­ционного развития Москвы, оператором «Малый бизнес Москвы».

Участвовать в конкурсе могут представители малого и среднего пред­принимательства Москвы, которые отвечают определенным критериям.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявки на сайте «Малого бизнеса Москвы». Оператор конкурса проводит проверку и оценку представленных материалов, ранжирует их согласно присвоенным баллам и отбирает для определения победителей.

В заключительном этапе конкурса предприниматели представят свой проект на заседании Общественно-делового совета при Штабе по защите бизнеса и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятель­ности в Москве и Совета предпринимателей.

В Совет входят 128 человек, представляющих промышленность, торговлю, туризм, обществен­ное питание, креативные индустрии, совре­мен­ные технологии и другие отрасли эконо­мики города. Победителей определяют через голосование.

В этом году подвели итоги конкурса за прошлый год. Для участия в нем было подано более 4,4 тыс. заявок. Победителями стали 10 компаний.