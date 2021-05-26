РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. В Балашихе за минувшие сутки выявили 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 11 107 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 744 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 267 478 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 099 человек. Выздоровели и выписались 219 167 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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