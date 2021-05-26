РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. В Балашихе депутаты приняли положение о компенсации расходов по аренде жилья для медиков, решение согласовали на 11 заседании городского Совета, тема оказания помощи специалистам сферы здравоохранения заняла центральное место в повестке, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Сегодня мы приняли очередное положение о компенсации специалистам расходов на съем жилья. Надеюсь, это поможет предусмотреть какую-то социальную выплату для медицинских работников и привлечь в медучреждения новые кадры», – сказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Он добавил, что также были приняты изменения в программу укрепления материально-технической базы отраслей культуры, образования, физической культуры и спорта, рассмотрен ряд вопросов имущественного характера. Кроме того, муниципальные депутаты делегировали представителя в Молодежный парламент Московской области.

Всего они рассмотрели 10 вопросов. Следующее заседание городского Совета намечено на 23 июня.