РИАМО - 27 мая. В четверг пройдет 148-е заседание Мособлдумы, на котором согласуют кадровые перестановки в региональном правительстве, сообщает пресс-служба парламента Московской области.

Главный вопрос, который решат в Мособлдуме на этом заседании, – разделение должности губернатора и председателя правительства.

Такая мера нужна, чтобы лучше контролировать реализацию национальных проектов в муниципалитетах.

На должность председателя правительства Московской области предложена кандидатура первого вице-губернатора региона Ильдара Габдрахманова – одного из самых опытных членов подмосковной команды. Его кандидатуру предложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, на этом заседании регионального парламента рассмотрят кандидатуры Евгения Хромушина на должность вице-губернатора, Марии Нагорной - на должность зампредседателя правительства, Ирины Каклюгиной на должность зампредседателя правительства – министра социального развития области и Светланы Стригунковой – на должность зампредседателя правительства – министра здравоохранения области.