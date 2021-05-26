РИАМО - 26 мая. Торжественная линейка, посвященная открытию летнего трудового семестра студенческих отрядов Московской области, пройдет 27 мая, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Мероприятия начнется в 12:00 на территории Дома Правительства Московской области (парковка возле Нового здания).

10 ноября прошлого года было учреждено Московское областное региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». На территории региона организация начала свою работу впервые в истории современной России. В Советские годы, Московский областной студенческий отряд считался одним из самых сильных в Советском союзе.

Открытие нового трудового семестра — это праздник настоящего единения российской молодежи, разных поколений студенческих отрядов и тех, кто помогает им развиваться. Открытие трудового семестра является традиционным торжественным мероприятием Российских студенческих отрядов перед началом трудового сезона, на котором каждый отряд получает путевку – документ, свидетельствующий о направлении на работу на трудовой объект.

Трудовой семестр стартует во многих регионах России, где сформированы студенческие отряды, и Московская область не исключение.

С открытием трудового семестра ребят поздравят министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе, министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

20 образовательных учреждений Московской области получат путевку в трудовой семестр.