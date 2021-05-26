РИАМО - 26 мая. Некоммерческое партнерство «Здоровый лес» при поддержке Рослесхоза организовал конкурс «Дерево года-2021», где Подмосковье представляет горетовский дуб, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Участник всенародного голосования растет в деревне Горетово Можайского городского округа.

«Горетовский дуб уникален, он имеет не только природную, но и историческую ценность. По данным экспертов, его возраст около 260 лет, он растет на территории знаменитой усадьбы Бестужевых-Рюминых, которая впоследствии перешла к другой знаменитой дворянской семье – Волконских», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он отметил, что согласно легенде, у дерева собирались крестьяне-партизаны, которые уходили на войну с наполеоновскими войсками.

«Прошу всех жителей Подмосковья поддержать горетовский дуб в ходе голосования», – добавил Разин.

В настоящее время статусом «Дерево-памятник живой природы» наделены 16 деревьев Московской области, среди которых 11 дубов, две липы и лиственницы, а также сосна. Преимущественное количество таких деревьев находится в Пушкинском городском округе.

Для того, чтобы отдать свой голос за горетовский дуб, необходимо перейти по ссылке.

Победитель конкурса станет представителем РФ на международном конкурсе «Европейское дерево года».