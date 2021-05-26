РИАМО - 26 мая. У автомобиля Lada, который перевернулся на автобусной остановке на Кутузовском проспекте в Москве, насчитывается 58 штрафов за 2021 год, в основном - за превышение скорости, а такси Hyundai получило 3 штрафа за этот год. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Вечером в среду в районе Кутузовского проспекта, 8 автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся. При этом пострадал пешеход. Предварительно, в аварии виноват водитель такси.

Выяснилось, что автомобиль такси ехал по выделенной полосе на Кутузовском проспекте и столкнулся с машиной, поворачивающей направо.

Превышение скорости — самое частое нарушение правил дорожного движения столичными водителями, на это приходится 43% от всех нарушений.