РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Парки подмосковного Красногорска обработают от клещей и комаров 31 мая и 3 июня, сообщается на официальной странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители, внимание! 31 мая и 3 июня в парках Красногорска будет проводиться обработка от клещей и личинок комаров», - говорится в сообщении.

Так, 31 мая обработку проведут в ЭкоПарке «Губайловский», ПКиО «Ивановские пруды» и парке «Опалиховский пруд». А 3 июня – в детском городке «Сказочный» и Городском парке.

В дни обработки парки будут закрыты для посещения.

«Приносим извинения за временные неудобства!» - заключается в сообщении.